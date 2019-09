"Podczas przesłuchiwania świadka sędzia wybuchnęła śmiechem". Nowy raport prosto z sal rozpraw w Polsce

luki.wawa godzinę temu Oceniono 5 razy 3

Większość ludzi nie ma pojęcia jak działa sąd i jakie są podstawowe procedury. Przez co rozprawy są z byt emocjonalne i chaotyczne. Brak przygotowania stron - ludzie nie wiedzą jak się przygotować do rozprawy. Od małej sprawy o wykroczenie na drodze gdzie nawet Policjant który zeznaje jest nie przygotowany. do większych spraw. To wszystko powoduje że rozprawy są chaotyczne. Dla wielu ludzi nawet jeżeli są wzywani na świadka - sąd to jak kara śmierci. Co powoduje że większość ludzi stoi wryta lub ma taki stres że robią rożne rzeczy.

Następna sprawa dostęp do prawnika - mit wielkich wynagrodzeń prawników powoduje że ludzie nawet nie szukają prawnika. Mamy stomatologa, mechanika do którego stale chodzimy ale do prawnika. A większości przypadków można by sprawy załatwić przed sądownie. A nie czekać aż sąd się tym zajmie. Gdzie często już nie ma manewru Nie ma tej podstawowej wiedzy prawniczej w postępowaniu. I to się mści na wielu etapach życia. .

Aby nie było nie jestem prawnikiem ale bywałem w sądach i za każdym razem mam podobny obraz rozpraw. Z pewnością w sądach rejonowych jest dość wysokie ego i słabe kompetencje u sędziów. Wyżej jest dużo lepiej - dużo