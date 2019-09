Podsiadło przerwał koncert, by zaapelować ws. klimatu. Tymczasem Gowin, minister nauki, znowu o "podzielonych zdaniach"

Aktywność Grety Thunberg, doniesienia o topniejącym lodowcu na Mont Blanc, kolejne alerty naukowców - to tylko ostatnie wydarzenia wokół ochrony Ziemi i przeciwdziałania zmianom klimatu. Nawet w sobotę na PGE Narodowym, Dawid Podsiadło, który występował na koncercie wraz z raperem Taco Hemingway'em, znalazł chwilę, by zaapelować do fanów o to, by podejmowali starania na rzecz naszej planety.

"Ludzi jest bardzo dużo i możemy zrobić bardzo wiele"

Podsiadło przerwał na chwilę występ, na który przyszło ponad 70 tys. osób, by zwrócić do fanów:

Zmiany klimatyczne są bezpośrednim wynikiem naszych działań, naszego przemysłu, nadprodukcji i tak naprawdę jest to ostatni moment, żeby to spowolnić i być może jakoś zatrzymać, choć niektórych zmian nie cofniemy i nie przywrócimy do życia niektórych gatunków zwierząt.

Muzyk poprosił swoich fanów o to, aby sami szukali informacji na temat zmian klimatycznych. "Mamy teraz łatwy dostęp do wielu artykułów, do prac naukowych od ludzi, którzy się tym zajmują przez całe życie" - podkreślił muzyk.

Oglądanie kotków jest mega słodkie i to jest super, ale warto korzystać z internetu również po to, żeby się czegoś dowiedzieć i wykorzystać tę wiedzę do tego, żeby zaangażować się w jakieś działania.

- zachęcał swoich fanów Dawid Podsiadło, a na koniec zaapelował:

Ludzi jest bardzo dużo i możemy zrobić bardzo wiele. Nasza aktywność może mieć ogromne przełożenie na to, co wydarzy się w przyszłości. To może być "być albo nie być" naszych wnuków i prawnuków.

Zmiany klimatu i opinia Gowina. "Zdania wśród naukowców podzielone"

O ironio dzień po takim apelu młodego wokalisty, głos w sprawie zmian klimatu zabrał wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, który opublikowała m.in. Interia, stwierdził, że jego zdaniem największym zagrożeniem XXI w. jest "wędrówka ludów". Pytany, o to, że w ostatnim czasie jako takie zagrożenie najczęściej wskazywane są zmiany klimatu, odpowiedział:

To, że znaleźliśmy się w fazie globalnego ocieplenia - widać gołym okiem. Natomiast kontrowersje - także w środowisku naukowców - dotyczą roli człowieka w globalnym ociepleniu. Tu zdania, także wśród naukowców, są bardziej podzielone.

Tymczasem jeszcze w lipcu tego roku Polska Akademia Nauk postanowiła zabrać zdecydowane stanowisko ws. zmian klimatu, w którym padało wprost:

Emisja gazów cieplarnianych powstałych w wyniku działalności człowieka jest głównym czynnikiem wywołującym zmiany klimatu.

Dla innych powątpiewających, a także dla wicepremiera Gowina, proponujemy te dwa teksty, które szybko rozjaśnią sprawę: