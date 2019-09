Pogoda. Niż znad Danii uderzy w Polskę. IMGW ostrzega przed porywami wiatru. Nawet 100 km/h

Gwałtowne zmiany w pogodzie to przede wszystkim efekt niżu, który z niedzieli na poniedziałek zacznie przemieszczać się znad Danii nad Bałtyk, a następnie w kierunku Łotwy. Skutki jego wędrówki odczują mieszkańcy niemal całej Polski, a najbardziej dotkliwym zjawiskiem będą gwałtowne porywy wiatru.

Jak ostrzega Instytut Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w nocy z niedzieli na poniedziałek bardzo silne porywy wiatru spodziewane są w obszarach podgórskich Beskidów (do 80 km/h) oraz w szczytowych partiach Tatr (do 110 km/h). Na przeważającym obszarze Polski wiatr w porywach osiągnie do 60 km/h.

Uwaga na silny wiatr. W porywach osiągnie nawet 100 km/h

Sytuacja ulegnie zmianie w poniedziałek, gdy prędkość wiatru wzrastać będzie w całym kraju. W godzinach popołudniowych ma on osiągnąć w porywach nawet do 100 km/h na Pomorzu, Kujawach, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Ziemi Świętokrzyskiej oraz Podkarpaciu

Na zachodzie Polski wiatr w ciągu dnia osiągać będzie natomiast w porywach do 90 km/h, a na północnym wschodzie do 85 km/h. IMGW ostrzega, że w szczytowych partiach Tatr prędkość porywów wiatru może dochodzić do 140 km/h, w Sudetach do 110 km/h

W nocy z poniedziałku na wtorek prędkość wiatru będzie stopniowo, od zachodu, maleć. Na zachodzie kraju wiatr będzie umiarkowany i dość silny, początkowo w porywach do 65 km/h, nad ranem już jedynie do 40 km/h.

- uspokaja IMGW.

Alerty pogodowe nawet dla 16 województw.

W związku z porywami wiatru IMGW w niedzielę wieczorem wydał ostrzeżenia drugiego stopnia (alert pomarańczowy) dla czterech województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Dla dwóch województw (dolnośląskie i opolskie) wydane zostały ostrzeżenia pierwszego stopnia (alert żółty). W poniedziałek alerty pomarańczowe mogą natomiast zostać wydane dla województw:

pomorskiego

kujawsko-pomorskiego

mazowieckiego

lubelskiego

wielkopolskiego

zachodniopomorskiego

lubuskiego

łódzkiego

Oprócz tego, w poniedziałek IMGW planuje też wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.