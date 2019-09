Lubin. Bójka 15-latek przed szkołą. Tłum gapiów je dopingował. "Dawaj Kamila!"

ubrana_prawda pół godziny temu Oceniono 5 razy 1

Szkoła (pisowska obecnie) uczy, bawi i wychowuje ? Zależy kogo i jak. Pamiętam, że na początku lat 80-ych byłem w "swojej" szkole podstawowej świadkiem wymiany kopniaków pomiędzy dziewczyną z mojej klasy, a inną. Ta dziewczyna z mojej klasy wpadła w rodzaj histerii, ale nie wiem o co poszło. Nie było to jednak tak drastyczne starcie, jak to powyżej. Jakieś 10 lat temu widziałem próbę ostrzejszej bijatyki pomiędzy dziewuchami na oko 17-o letnimi. Do eskalacji nie doszło, bo interweniował przypadkowy przechodzień. Co było potem, nie wiem. Takie rzeczy się niestety zdarzają tu i ówdzie.