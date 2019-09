Premier Mateusz Morawiecki dziękuje za wsparcie okazywane jego ojcu

urian 7 minut temu Oceniono 1 raz 1

Życzę Kornelowi Morawieckiemu powrotu do zdrowia.

Życzę by w przyszła do niego refleksja co w życiu rzeczywiście jest ważne : szacunek wobec ludzi, prawda, czynienie dobra wokół siebie,

Życzę Jego synowi Mateuszowi, podobnej refleksji i ocenienie co jest ważne czy bycie przy ojcu czy pęd po władze i pieniądze,

Życzę by wszyscy chorzy na raka mieli dostęp do podobnej opieki medycznej jaka ma Kornel Morawiecki.