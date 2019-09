Jeden z lubelskich kościołów urządził mszę o nawrócenie osób LGBT. Uczestniczyli w niej lokalni politycy

W sobotę ulicami Lublina przeszedł II Marsz Równości. Nie obyło się bez prób jego blokad i związanych z nimi ekscesów - policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego oraz zatrzymania kilkadziesiąt osób, zachowujących się agresywnie.

REKLAMA

Msza w intencji nawrócenia osób LGBT. "Publiczni grzesznicy"

Tego samego dnia jedna z lubelskich parafii - pw. Nawrócenia św. Pawła - odprawiła mszę świętą, różaniec oraz adorację w intencji nawrócenia "publicznych grzeszników" - osób LGBT - donosi "Dziennik Wschodni".

Podczas mszy proboszcz wygłaszający homilię miał podkreślić, że wiernych gromadzi w świątyni "wierność tym słowom, to ewangeliczne wezwanie do obrony prawdy o człowieku, do obrony wartości poniewieranych, wyszydzanych i szyderczo profanowanych na tzw. marszach równości".

- Chcemy zastanowić się nad tym, co znaczy poprawna koncepcja osoby ludzkiej i wołać o zmiłowanie do nieba, gdy na ulicach naszego miasta jawnie i w majestacie prawa, wbrew woli większości mieszkańców, będą propagowane zachowania grzeszne, sprzeczne z naturą - powiedział duchowny, zaznaczając, że św. Paweł w liście do Rzymian nazwał takie zachowania "zboczeniem" i ostrzegał, że osoby dopuszczające się ich "królestwa Bożego nie odziedziczą".

Marsz Równości w Lublinie. Duchowny zachęcał do reagowania bez przemocy

Ksiądz wzywał do nawrócenia i zachęcał do modlitwy różańcowej, przypominając, że "pod [jej] naporem dokonywały się prawdziwe społeczne i moralne rewolucje". Zachęcał też do reagowania, ale bez użycia przemocy.

- Pamiętajmy jednak bracia, że jakiekolwiek akty przemocy wszędzie na świecie służyły przesuwaniu granic w prawie na korzyść działaczy homoseksualnych. (...) To jest czas budzenia naszych sumień. Nie wolno nam milczeć, ale nie wolno nam też odpowiadać złem na zło, przemocą na przemoc. Zło mamy dobrem zwyciężać - mówił.

Msza o nawrócenie "publicznych grzeszników". Zjawili się lokalni politycy

Według "Dziennika Wschodniego" na mszy mieli pojawić się m.in. lokalni politycy. Wśród nich byli wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i radny Tomasz Pitucha. Miała w niej również uczestniczyć działaczka pro-life Kaja Godek.