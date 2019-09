Radni Częstochowy chcą, by kuria płaciła 1 zł za każdego pielgrzyma. "Zastrzeżenia co do czystości"

Rzymski cesarz Wespazjan miał kiedyś stwierdzić, że "pecunia non olet", czyli "pieniądze nie śmierdzą". Co prawda w przypadku Rzymianina odnosiło się do podatku publicznych toalet, ale częstochowski radny Sebastian Trzeszkowski poszedł podobną drogą i na celownik wziął śmieci.

REKLAMA

Członek SLD zaproponował, by Rada Miasta Częstochowy zaakceptowała apel jego autorstwa i wystosowała go do metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo. Trzeszkowski chciałby, w związku z rosnącą liczbą pielgrzymów, którzy przybywają na Jasną Górę, wprowadzić drobny podatek w wysokości jednego złotego od każdego z pątników i pątniczek. Podatek miałaby płacić kuria częstochowska.

Przedstawiamy propozycję symbolicznej partycypacji w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 zł od pielgrzyma

- czytamy w apelu. Z tych pieniędzy miałoby być dofinansowane utrzymanie porządku w Częstochowie, gdy przez miasto przewijają się dziesiątki tysięcy ludzi. Mieszkańcy licznie - jak czytamy w dokumencie - zgłaszają "zastrzeżenia co do stanu czystości ciągów pieszo-jezdnych" na trasie pielgrzymek.

W ostatni czwartek, 26 września, rada miasta przegłosowała apel: 12 głosów było "za", 11 "przeciw", a czterech radnych wstrzymało się od głosu.

Częstochowa. Kuria na razie bez stanowiska ws. podatku

Na sesji rady nie zabrakło kontrowersji, przeciwnicy rozwiązania wskazywali, że apel trąci polityką i może stawiać Częstochowę w złym świetle.

W rozmowie z Gazeta.pl Sebastian Trzeszkowski wskazuje, że kuria wyraziła gotowość do rozmów, jednak losy "podatku od pielgrzyma" są na razie niepewne. - Dzień po sesji Rady Miasta zostałem nawet zaproszony do rozmowy na żywo z rzecznikiem kurii w jednej z katolickich rozgłośni. Niestety rozmowę w ostatniej chwili odwołano - mówi Trzeszkowski.

Rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskiej, ks. Mariusz Bakalarz, jeszcze przed głosowaniem mówił, że nie będzie się odnosić do apelu. Z kolei radny PiS Paweł Ruksza na Facebooku pisał o opłacie m.in.: "Ta opłata to wydmuszka, bo ta decyzja to fikcja i okłamywanie ludzi".