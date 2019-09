Do wypadku doszło na Alejach 1 Maja w Koninie - przekazał Przegląd Koniński. Służby około południa otrzymały informację, że z okna na 3. piętrze jednego z bloków wypadło dziecko. Była to 14-miesięczna dziewczynka. Trafiła do szpitala w Poznaniu.

REKLAMA

Jak poinformowały lokalne media, w domu byli rodzice dziecka. Oboje byli trzeźwi.

Wszczęto już postępowanie dotyczące "narażenia drugiego człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu" - podał "Głos Wielkopolski".