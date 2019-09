Wybory parlamentarne 2019. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło "Piątkę dla zdrowia"

Co składa się na "Piątkę dla zdrowia"? Według zapowiedzi polityków PiS to podwojenie wydatków na opiekę zdrowotną wobec wydatków z czasów rządu PO-PSL. W 2024 r. ma to być 160 mld złotych. Ma też zostać powołany Fundusz Modernizacji Szpitali, dysponujący kwotą 2 mld złotych.

REKLAMA

PiS chce również wprowadzić cykliczne, dostosowane do wieku i płci badania kontrolne dla każdego Polaka w postaci bonu do realizacji w każdej przychodni. Opieka senioralna ma zostać uruchomiona w każdym powiecie, a rząd ma sfinansować budowę najnowocześniejszego centrum onkologicznego w Europie. Ma on kosztować 1 mld złotych.

Łukasz Szumowski zapowiada też, że w ramach państwowego ratownictwa medycznego, odmłodzona zostanie flota karetek. Żadna z nich nie będzie starsza niż 5 lat.

Jarosław Kaczyński o darmowej służbie zdrowia i walce ze smogiem

Podczas konwencji PiS głos zabierali także m.in. premier Mateusz Morawiecki, była szefowa rządu Beata Szydło, a także prezes partii Jarosław Kaczyński, który podkreślał, że służba zdrowa w Polsce powinna być cały czas darmowa, a prywatna ma być jej uzupełnieniem.

- Sprawa ochrony zdrowia to jest część tego przedsięwzięcia. Pełne kieszenie na poziomie niemieckim to jeszcze nie jest państwo dobrobytu. Potrzebny jest odpowiedni poziom wsparcia: służba zdrowia powszechnie dostępna i publiczna. Służba prywatna ma być uzupełnieniem. Nie będziemy jej likwidować, ale musimy zapewnić każdemu rodakowi służbę medyczną za darmo - powiedział w przemówieniu.

Szef PiS przestrzegł jednocześnie, że naprawa służby zdrowia to nie jest kwestia jednej kadencji. - W pierwszej kadencji uporządkowaliśmy państwo i podjęliśmy dobre decyzje w polityce społecznej. W kolejnych kadencjach będziemy realizować następne cele. Rozwiązanie problemów z ochroną zdrowia to kwestia nawet dwóch albo i trzech kadencji - powiedział.

W kwestii polepszenia sytuacji służbie zdrowia jego partii ma też dążyć do porozumienia z druga stroną.

Kaczyński zapowiedział również, że jednym z priorytetów PiS i rządu w przyszłej kadencji, po ewentualnym zwycięstwie w wyborach, będzie walka ze smogiem.

- Polska musi być wolna od smogu. On musi być zlikwidowany. Mamy ku temu środki, to też sprawa zdrowia Polaków! - zapewnił prezes