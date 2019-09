Wiceminister i wojewoda pozowali na tle karetek. Auta stoją od miesięcy nieużywane, bo są za ciężkie

freud1 6 minut temu Oceniono 5 razy 5

Kilka lat temu skaczac po kanalach telewizyjnych, zobaczylem Putina rozdajacego karetki bodaj w Kaliningradzie. Polski komentarz byl taki, ze to bardzo zalosne, bo karetki to moze co najwyzej rozdawac wojt, wyzszemu urzednikowi panstwowemu, ktory dysponuje ogromna kasa, a do tego ma wazniejsze sprawy na glowie, takie rzeczy nie przystoja,

Naszczescie nadejszla dobra zmiana i okazalo sie, ze nie tylko przystoi wysokiemu urzednikowi rozdawac karetki, ale nawet rozdawac karetki fatamorgany.

Chwalmy pana. Dobrego pana prezesa.