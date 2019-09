Zachodniopomorskie. Ktoś zastrzelił żubra i wyciął płaty mięsa. "Zrobiono to bardzo precyzyjnie"

wiejski.empedokles pół godziny temu Oceniono 5 razy 5

Rozwiążę sprawę tu i teraz- będzie niska szkodliwość społeczna czynu a w pracy pogadanka, tylko dlatego, że się rozeszło i media piszą. To jest normalna praktyka u polujących zwyrodnialców. Rzygać mi się chce na te wszystkie pustosłowia o hobby i tradycji, którą uzasadnia się alkoholizm znacznej większości tej grupy. Oglądałem tych ludzi przez kilkanaście lat codziennie i niech mi ktoś wytłumaczy jaką przyjemność zdrowy na umyśle człowiek czerpie z cierpienia (czyste strzały to ogromna rzadkość), mazania się krwią ("piękna tradycja", "taki rytuał inicjacji"), zmuszania do patrzenia na cały ten szajs własnych dzieci i tłuczenia im do głowy, że to jest coś warte? Może chodzi o to, że przez koła łowieckie można bez badań i pozwoleń (fikcja w najczystszej postaci) zdobyć pozwolenie na broń ostrą, której posiadanie nie podlega rygorystycznej kontroli (tak, tak, szafa, zamek, jasna sprawa) i jest jedynym sposobem na legalne posiadanie broni ostrej przez osoby chore i zaburzone psychicznie? Tylko w moim kole jest TRZECH panów z poważnymi zaburzeniami w tym ze schizofrenią. Było czterech, ale jeden się powiesił, bo żona zdążyła mu zabrać sztucer, którym próbował ją załatwić. Darz bór!