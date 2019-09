'Zróbmy dobry klimat'. 27 września Generalny Strajk dla Ziemi. Zobacz mapę protestów w Polsce

jan700 pół godziny temu Oceniono 4 razy 4

Wolność i tolerancja w Ameryce :)



Dziennikarka przerwała transmisję telewizyjną konferencji prezydenta USA, bo nie mogła słuchać słów prezydenta Trumpa o lewackich mediach:



„If you’re Democrat, you have automatic protection. That’s years and years of people putting in certain people into positions. But when you look at all of the — all of the trauma that these fakers, of course — and the press — look, the press is — much of the press is not only fake, it’s corrupt. These stories they write are corrupt; they’re so wrong. And they know that.”



HttP://wyborcza.pI/7,75399,25240653,transmisja-przemowienia-trumpa-przerwana-powod-nie-mowil.html