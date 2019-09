Nowy Sącz. 31-latka ukradła rolkę naklejek na Słodziaki z Biedronki. Grozi jej do 5 lat więzienia

W jednym ze sklepów sieci dyskontów doszło do kradzieży rolki z naklejkami, które upoważniają klientów do zamiany ich na pluszaki. Sprawa dotyczy sieci Biedronka, która jest w trakcie kolejnej akcji lojalnościowej, w ramach której klienci mogą zbierać pluszaki Słodziaki.

Nowy Sącz. 31-latka ukradła naklejki na pluszaki z Biedronki. Kobiecie grozi nawet 5 lat więzienia

Policjanci z Nowego Sącza 16 września otrzymali zgłoszenie o kradzieży w jednym ze sklepów dyskontowych. Klientka miała wykorzystać nieuwagę kasjerki i zabrała rolkę z 556 sztukami naklejek, które można wymieniać na popularne maskotki lub książki. Tyle naklejek kobieta mogła wymienić na dziewięć dużych lub 13 małych maskotek, ewentualnie na 37 książek.

Kradzież została zarejestrowana przez monitoring sklepu, co pozwoliło funkcjonariuszom ustalić tożsamość złodziejki. Sprawcą kradzieży okazała się 31-letnia mieszkanka Sądecczyzny. Kobieta zdążyła wymienić skradzione naklejki na kilka maskotek i książek, przez co przyczyniła się do start sklepu w wysokości ponad 820 złotych.

Kobieta usłyszała już zarzuty kradzieży i oszustwa, za co grozi jej do pięciu lat pozbawienia wolności. 31-latka przyznała się do zarzucanego czynu i chce dobrowolnie poddać się karze.