Wałbrzych: szerszenie zaatakowały leśniczego. Nie udało się go uratować

Jak podaje "Express Ilustrowany" zdarzenie miało miejsce 19 września, jednak dopiero teraz służby poinformowały o tej tragedii. Tego dnia ratownicy Wałbrzysko-Kłodzkiej Grupy GOPR oraz ratownicy medyczni otrzymali zgłoszenie o leśniczym pogryzionym przez szerszenie.

REKLAMA

Wałbrzych: nie żyje leśniczy zaatakowany przez szerszenie

W wyniku ataku owadów mężczyzna stracił przytomność, po czym doszło do zatrzymania akcji serca. Mimo długiej reanimacji poszkodowanego nie udało się uratować. Chociaż zdarzenie miało miejsce kilka dni temu, strażacy poinformowali o nim dopiero teraz i przy okazji zaapelowali o ostrożność w obchodzeniu się z tymi owadami.

Szerszenie atakują, gdy czują zagrożenie ze strony człowieka lub innego zwierzęcia. Najbardziej chronione jest gniazdo, dlatego jeśli je zauważymy, należy powoli oddalić się od tego miejsca, by nie prowokować owadów do ataku. Nie należy wtedy wykonywać żadnych gwałtownych gestów.

Szerszeń europejski zwany jest także szerszeniem groźnym i jest jednym z największych owadów osowatych występujących w Europie Środkowej. Jego użądlenie jest niebezpieczne dla zdrowia i życia osób uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych. Szerszenie zakładają swoje gniazda w dziuplach dębów i innych drzew liściastych, a także w norach ziemnych czy opuszczonych ulach. Ze względu na zmniejszającą się powierzchnię lasów owady te dostosowały się do życia w pobliżu terenów ludzkich, np. pod okapami dachu lub w zagłębieniach w ścianach budynków.

Jad szerszenia porównywalny jest do jadu pszczół i os, jednak zawiera on o wiele większą dawkę toksyn. Użądlenie szerszenia jest bolesne z powodu większego żądła oraz acetylocholiny, która powoduje silne pieczenie rany. Śmiertelna dawka jadu szerszeni to od 10 do 90 mg, co przekłada się na kilkaset użądleń. Gniazda szerszeni powinny być usuwane jedynie przez specjalistyczną firmę. Jeśli gniazdo stwarza zagrożenie dla życia ludzi, usunąć gniazdo może także straż pożarna.