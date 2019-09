Prognoza pogody na tydzień [30 września - 6 października]. Od czwartku większe ochłodzenie

Według wstępnych prognoz nadchodzący tydzień przyniesie nam zmienną pogodę. Od czwartku przewidywane jest większe ochłodzenie, po którym nie ma co liczyć na temperatury w okolicach 20 stopni.

REKLAMA

Pogoda na poniedziałek i wtorek. W ostatni dzień września zapowiadany jest spory, deszczowy front

Ostatni dzień września zapowiada się z pochmurną i deszczową pogodą, chociaż nadal będzie całkiem ciepło. Najwyższa temperatura, 21 stopni, zapowiadana jest w Krakowie i Rzeszowie. Równie ciepło będzie w Kielcach, Lublinie i Katowicach - tam termometry pokażą około 20 stopni. Na północy kraju będzie najzimniej: tam około 16-17 stopni. W zachodniej i centralnej Polsce przewidywanych jest około 18-19 stopni. Mimo dość słonecznego poranku w poniedziałek synoptycy prognozują zachmurzenie duże i umiarkowane oraz deszcz w całej Polsce. Około godziny 7 rano nad północno-zachodnią Polską pojawi się front, który w ciągu dnia przesunie się nad pozostałe regiony. We wtorek deszcz zapowiadany jest już tylko w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim. W pozostałych regionach nie będzie padać oraz zapowiadane są bardzo duże rozpogodzenia. Tego dnia różnica temperatur będzie duża: termometry pokażą od 14 stopni w Szczecinie do maksymalnie 21 stopni we Wrocławiu.

Prognoza pogody na środę, czwartek i piątek. Od czwartku większy spadek temperatur

W środę znowu czeka nas powrót deszczu. Większe rozpogodzenia możliwe są jedynie w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, mazowieckim, świętokrzyskim i śląskim. Nie będzie padać jedynie na Pomorzu, w pozostałych regionach mieszkańcy muszą spodziewać się deszczu. Tego dnia termometry pokażą od 13 stopni w Gdańsku, do 14 stopni na zachodzie i 16 stopni w centrum kraju. Najcieplej będzie w Lublinie, gdzie zapowiadanych jest około 20 stopni. W czwartek mimo rozpogodzenia, czeka nas też większy spadek temperatury. Padać może jedynie w Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie. Przez większą część dnia przewidywane są w całej Polsce duże rozpogodzenia. Mimo słońca temperatury będą znacznie niższe: maksymalnie 10 stopni pokażą termometry w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, Mazowszu, Dolnym Śląsku i Wielkopolsce, gdzie zapowiadanych jest 13 stopni. W piątek tylko na południu kraju mogą pojawić się lokalne i przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach czeka nas niemal bezchmurne niebo. Tego dnia meteorolodzy przewidują od 10 stopni w Lubinie i Rzeszowie do maksymalnie 14 stopni w Szczecinie, Zielonej Górze i Wrocławiu.

Pogoda na weekend. Mimo deszczowej soboty, w większości kraju niedziela będzie już słoneczna

Sobota zapowiada się deszczowo w województwach łódzkim, podlaskim i świętokrzyskim. W zachodniej, północnej i centralnej Polsce przewidywane jest zachmurzenie duże i umiarkowane. Na więcej słońca mogą liczyć mieszkańcy województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. W pierwszy dzień weekendu termometry pokażą od 10 stopni w północno-wschodniej Polsce do maksymalnie 15 stopni na zachodzie kraju. W niedzielę będzie trochę cieplej - od 13 do 16 stopni oraz czeka nas więcej słońca. Deszcz prognozowany jest w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. W pozostałych niemal bezchmurne niebo i brak jakichkolwiek opadów.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.