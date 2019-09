Piotrków Trybunalski: Wypadek na S8 koło Wolborza. Dwie osoby nie żyją, siedem osób rannych

marywil2012 godzinę temu Oceniono 7 razy 7

czy to kolejny przypadek jazdy z przekroczeniem ograniczeń prędkości? Jazdy na zderzaku i ogólnego braku szacunku dla życia swojego ale przede wszystkim życia innych uczestników ruchu drogowego? Jakkolwiek by nie było, potrzebujemy w Polsce intensywnej akcji uświadamiającej Polakom konieczność przestrzegania prawa o ruchu drogowym. Jak na razie to każdy jeździ z prędkości zwykle przekraczającą dozwoloną o klikadzisiątkilmetrów na godzinę. Nie ma cudów. Druga sprawa to to niszczęsne napieranie na ludzi na lewym pasem. Każdy wyhamowanie z samochodem na zderzaku oznacza karambol. Zwłaszcza gdy jest kilku mistrzów, którzy się wzięli za udowadnianie, że są najszybsi i jadą jeden za drugim, zderzak w zderzak.

Zaiste wystarczy wolniej, a jedynym problemem będzie dojechani 5-15 minut później. Porównajcie to sobie z czasem jaki stracicie w kostnicach, szpitalach, cmentarzach, czy czekając po prostu na karetkę lub pomoc drogową lubo policję.

Wbrew pozorom ograniczenia prędkości mają sens. Ratują życie albo zwiększją szansę na przeżycia w przypadku kolizji.

Jeśli tak mało cenicie własne życie, pamiętajcie o innych, że każdy ma rodzinę, która może odejść w niebyt, bo komuś się chciało przygrzać i się nie wyrobił...