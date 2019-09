Jest akt oskarżenia ws. wypadku na przejeździe w Szaflarach. Egzaminatorowi grozi więzienie

obeznany 2 godziny temu Oceniono 13 razy 9

„nieumyślne spowodowanie katastrofy“? To chyba żart.



Ten dziadyga doprowadził do tej katastrofy UMYŚLNIE.

Dla tej młodej zestresowanej dziewczyny ten „instruktor“ był absolutnym autorytytem, „pierwszym po Bogu“.

To, że pozwolił jej wjechać na wjazd, choć widział, że zachowała się niewłaściwie nie zatrzymując się i nie powiedział słowa, żeby natychmiast opuściła samochód to było praktycznie skazanie ją na śmierć. Bo ten dzieciak miał to wtedy przy takim stresie od niego usłyszeć a nie usłyszał bo pan instruktor strzelił sobie focha.