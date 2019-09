polakadam pół godziny temu Oceniono 11 razy 3

Skoro ten prezydent jest taki wrażliwy na mowe nienawiści i nawoływanie do agresji to niech sprzeciwi się temu co robią biskupi.

Marsz równości niesie przesłanie pokoju i tolerancji. Wartości nie znane polskim katolom.