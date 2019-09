Niedziele handlowe 2019. Czy sklepy będą dzisiaj otwarte?

Mamy dobrą wiadomość dla osób, które lubią robić zakupy w ostatni dzień tygodnia - 29 września to niedziela handlowa. Oznacza to, że otwarte będą dziś zarówno supermarkety, jak i sklepy w galeriach handlowych. Wynika to z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, która mówi, że w 2019 roku niedziele handlowe wypadają w ostatnią niedzielę każdego miesiąca. Wyjątkiem od tej reguły są kwiecień i grudzień, w trakcie których niedziel handlowych jest więcej, z uwagi na obchodzone wówczas święta: Wielkanoc i Boże Narodzenie.

Niedziele handlowe 2020. Już wkrótce niedziel handlowych będzie jeszcze mniej

Już wkrótce czekają nas zmiany dotyczące niedziel handlowych, bo od 2020 roku będzie ich znacznie mniej. Od przyszłego roku niedziele handlowe będą wypadać zaledwie siedem razy w ciągu całego roku. Kiedy? Kalendarz niedziel handlowych na rok 2020 mówi, że wypadną one w ostatnią niedzielę w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, dwie niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia i jedną niedzielę przed Wielkanocą.

Kalendarz niedziel handlowych na 2019 rok Fot. Gazeta.pl