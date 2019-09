Poznań: Śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi? "Dramatyczny widok"

jtby 8 minut temu 0

Kiedyś będą tragiczne wypadki z udziałem hulajnogistów. Od lat poruszam się tylko pieszo i mam pewne doświadczenia. Hulajnogi poruszają się dosyć szybko i bezgłośnie po chodniku. Jeżeli jedzie z na przeciwka nie ma większego problemu, widzimy się i zasada prawej strony. Jeżeli jedzie za mną, to nie mam pojęcia o tym, a lusterek na czaszce nie będę montował. Ja wykonam ruch standardowy jak dla ruchu pieszych na chodniku, ale hulajnoga nie zdąży na to w porę zareagować i tragedia gotowa.

To samo dotyczy rowerzystów. Jednego mało nie "wrzuciłem" przez witrynę do apteki, bo skąd mam wiedzieć, że coś bezgłośnie pędzi za moimi plecami.