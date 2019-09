Dziś dwie konwencje PiS. Jarosław Kaczyński przemówi w Płocku i Legionowie

Dzisiejsze konwencje PiS odbędą się o godzinie 16 w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Płocku i o 19 w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym im. św. J. Bosko w Legionowie. Miasta te znajdują się w dwóch z pięciu mazowieckich okręgów wyborczych do Sejmu. Spotkania wyborców z prezesem PiS to okazja do prezentacji kandydatów oraz elementów programu wyborczego. Oprócz Jarosława Kaczyńskiego podczas przedwyborczych konwencji PiS występują zazwyczaj liderzy listy sejmowej w danym okręgu. W okręgu płockim "jedynką" Prawa i Sprawiedliwości został minister zdrowia Łukasz Szumowski, a w okręgu podwarszawskim - szef MON Mariusz Błaszczak.

Jan Żaryn: Z Legionowa może popłynać sygnał do wewnątrznarodowego dialogu

W Legionowie i sąsiednich powiatach trwa kampania wyborcza profesora Jana Żaryna, który stara się o reelekcję do Senatu. Senator stwierdził, że Legionowo ma z jednej strony ogromny dorobek historyczny, a z drugiej jest miejscem zamieszkania osób z wielu różnych środowisk, także z przeszłością komunistyczną.

- I może właśnie dlatego zostało wybrane przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego i kierownictwo, żeby pokazać, że jesteśmy za tym, by wreszcie szukać jakiegoś sposobu na łączenie dwóch, wydaje się do dzisiaj, trudnych do połączenia zjawisk. Trzymania się prawdy, jako tej, która powinna nas charakteryzować w tym bez przerwy widocznie błądzącym świecie. A z drugiej strony dążenie do prawdy nie przekreśla prawa do bycia jedną wspólnotą narodową" - powiedział senator PiS



Zdaniem senatora Jana Żaryna, właśnie z Legionowa może popłynąć sygnał do wewnątrznarodowego dialogu, którego "sensem jest przełamanie dramatycznego podziału, w którym żyjemy".

- I to my jako formacja Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ rządzimy dziś i chcemy dalej rządzić przez cztery lata, nie tyle wyciągamy rękę, co proponujemy, żeby szukać tego dialogu wewnątrznarodowego - zadeklarował Żaryn.