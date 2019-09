Zduńska Wola. Wykorzystał seksualnie dziecko. Policja publikuje wizerunek i prosi o pomoc

hatteras godzinę temu Oceniono 12 razy 2

Gazeta schodzi na psy i to wielkimi krokami.Wciskacie nam na sile tematy ,ktore nikogo nie obchodza.Co wam odbilo z tym Starakiem?Dlaczego tego nawet nie wolno komentowac?Chcecie zejsc do poziomu szmatlawca "naszego dziennika" to nastepnym razem napiszcie ,ze Starak polegl,albo ze widziano jego ducha jak unosil sie nad jeziorem w Gizycku.Niech mu katakumby wygodne beda na wieki wiekow ,ale nam dajcie juz swiety spokoj z tym tematem!!!