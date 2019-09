Godziszewo. Rodzeństwo zabarykadowało się w mieszkaniu. Grożą, że wysadzą budynek w powietrze

wesslingharald godzinę temu Oceniono 17 razy 13

Jezeli pracownicy socjalni bywali tam codziennie (prawdopodobnie od długiego czasu) a mimo to niewydolne intelektualnie, niezaradne życiowo rodzeństwo podejmuje tak desperackie działania - to ja się pytam o kompetencje tych pracowników socjalnych. Poważnie. Po prostu spie...li swoją robotę na całej linii. Kim oni są i za co oni biorą pieniądze? Oczywiście dopuszczam możliwość, ze to są oddani sprawie profesjonaliści, ale wadliwy system wiąże im ręce. W takim razie należy głośno mówić o tym wadliwym systemie.