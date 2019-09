Puszczykowo. Zmiana zarzutów w sprawie wypadku karetki na przejeździe. Kierowcy grozi większa kara

cameel.m godzinę temu Oceniono 3 razy 1

To co się tam wydarzyło to czysty tupolewizm. Trzeba zacząć od tego, że kierowca wjechał na przejazd gdy JUŻ BYŁY ZAMKNIĘTE zapory. Widać że wjeżdża lewym pasem omijając zamkniętą "prawą" półzaporę (na filmie widać jej cień gdy się zamyka) . Lewe półzapory zamykają się chwilę później. A to co dzieje się później to już jakaś rozpacz. Przecież ten pociąg musiał trąbić, a wtedy trzeba spapierzać a nie się zastanawiać...