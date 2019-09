Fundacja apeluje do Mateusza Morawieckiego "o pilne działania". Telefon zaufania dla dzieci bez pieniędzy

krynolinka pół godziny temu Oceniono 9 razy 5

To już norma. Kasa płynie do Rydzyka albo do świeżo powstałych fundacji kolegów Ziobry. A ogólnie to jest jeszcze jeden trend w państwie PiS. Społeczeństwo jest zdrowe, zadowolone i nie potrzebuje jakichś tam porad i telefonów zaufania.

Od czterech lat mamy Eden!