Prezydent Lublina zakazał Marszu Równości. Tłumaczy to m.in. stosowaniem mowy nienawiści przez organizatora

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, wydał decyzję o zakazaniu Marszu Równości, który 28 września miał przejść ulicami miasta. O powodach swojej decyzji napisał na Facebooku.

Prezydent Lublina: Moim obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców

Prezydent miasta tłumaczy m.in, że organizatorzy planowali przeprowadzić marsz w tym samym dniu, kiedy w mieście miało dojść do dwóch innych imprez: przysięgi żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz wystawy historycznej pojazdów bojowych na placu Teatralnym.

"Pomimo posiadania tej wiedzy i prośby skierowanej do organizatora o wskazanie innego miejsca rozpoczęcia i zakończenia planowanego zgromadzenia, organizatorzy Marszu zdecydowali o rozpoczęciu swojego wydarzenia obok placu Teatralnego, tj. na Al. Racławickich. Obydwa wymienione miejsca znajdują się w bardzo bliskim sąsiedztwie, co oznacza, że przybliżona liczba osób, którym trzeba zapewnić bezpieczeństwo, to przynajmniej 2 000 uczestników zgromadzenia i kilkaset osób uczestniczących

w wystawie plenerowej" - zauważa Krzysztof Żuk. Prezydent dodaje także:

W ocenie miejskich służb bezpieczeństwa dostępna przestrzeń placu Teatralnego oraz Al. Racławickich jest niewystarczająca dla bezpiecznego przebywania i przemieszczania się takiej liczby osób, a dokonana przez organizatora korekta trasy nie pozwoliła na wyeliminowanie zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców.

Krzysztof Żuk zwraca też uwagę, że obecność tylu ludzi w jednym miejscu znacznie utrudni poruszanie się pieszych i samochodów, m.in. karetek pogotowia, gdyby zaszła konieczność ich interwencji.

Krzysztof Żuk podkreśla również, że sam organizator przewiduje wystąpienie niebezpiecznych sytuacji, do których doszło podczas Marszu Równości w 2018 roku, a wypowiedzi przeciwników wydarzenia mają "wyjątkowo wulgarny i obraźliwy charakter", a niektóre wręcz nawołują do stosowania przemocy.

Jako Prezydent nie godzę się na zachowania mające znamiona mowy nienawiści, nawoływanie do agresji słownej i fizycznej. Dotyczy to wszystkich mieszkańców, niezależnie od poglądów i przekonań politycznych. Moim głównym obowiązkiem, jako Prezydenta Miasta Lublin, jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników wszelkiego rodzaju zgromadzeń.

- podsumowuje.

Organizatorzy Marszu Równości o moralnej odpowiedzialności Krzysztofa Żuka

Do decyzji prezydenta Krzysztofa Żuka odnieśli się organizatorzy Marszu Równości.

"Gospodarz naszego miasta ponownie wykorzystuje swoje kompetencje, aby zablokować legalny pochód i przegrać przed sądem" - stwierdzili na Facebooku.

Podkreślili, że taka decyzja utrudnia działanie nie tylko im, ale również policji, która "będzie w stanie zawieszenia przez zablokowanie możliwości powołania sztabu kryzysowego".

Przypominamy, że w zeszłym roku ośmiu policjantów zostało rannych w starciu z chuliganami, a co najmniej kilka osób zostało rannych. Za tego typu sytuacje będzie ponosić też moralną odpowiedzialność prezydent Żuk

- podkreślili.

Prezydent argumentuje decyzję mową nienawiści stosowaną przez organizatora

Okazuje się jednak, że w liczącym 21 stron maszynopisu uzasadnieniu decyzji dotyczącej zakazu Marszu Równości, która trafiła do organizatorów wydarzenia, znajdują się również inne argumenty. Jednym z nich, na który zwrócił uwagę Bartosz Staszewski, jeden z organizatorów, jest rzekome stosowanie przez niego mowy nienawiści.

"Nie mogły ujść uwadze organu gminy niektóre wypowiedzi organizatora II Marszu Równości zamieszczone na jego profilu na portalu społecznościowym, w których swoich oponentów nazywa "faszystami" lub "ekstremistami" tylko dlatego, że organizują zbiórkę na kontrmanifestację do parady równości w Lublinie lub goszczą w programach telewizji krytykowanej przez Organizatora Marszu" - napisał Krzysztof Żuk.

Prezydent przytacza także inne przykłady nienawistnych wypowiedzi organizatora, m.in. tę, którą napisał po tym, jak otrzymał informację o organizacji w tym samym terminie wydarzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Bartosz Staszewski stwierdził wtedy, że "marsz ruszy chociażby postawiono na [jego] drodze Wojsko Polskie".

Przytoczone wyżej wypowiedzi oraz fotografie opublikowane przez Organizatora Marszu stawiają pod znakiem zapytania jego zamiary jeśli chodzi o cel zgromadzenia, jak i jego przebieg. (...) Warto w tym miejscu postawić pytanie czy Organizator Marszu nie dąży do konfrontacji ze swoimi oponentami, konfrontacji, która podsycana mową o zabarwieniu agresywnym czy wulgarnym będzie miała charakter gwałtowny i zagrażający życiu i zdrowiu ludzi

- twierdzi w uzasadnieniu Krzysztof Żuk.

Bartosz Staszewski: Moje wypowiedzi są mocne, ale zawsze na miejscu

To my jako osoby LGBT jesteśmy często ofiarami hejtu. Ostatnio dostałem nawet groźby śmierci w związku z tym, że organizuję Marsz Równości. W życiu bym się nie spodziewał, że to właśnie mnie prezydent Lublina będzie oskarżał o niejasne intencje co do tego, że Marsz może mieć pokojowy lub niepokojowy przebieg

- mówi w rozmowie z portalem Gazeta.pl Bartosz Staszewski.

Wprawdzie w dokumencie prezydent ani razu nie określa, że mówiąc o "Organizatorze Marszu" myśli właśnie o Bartoszu Staszewskim, jednak formalnie to właśnie on pełni tę funkcję. Co więcej, aktywista rozpoznaje część wypowiedzi przytoczonych przez Krzysztofa Żuka w uzasadnieniu. Niektóre jednak są mu nieznane. Nie jest jednak w stanie ich zweryfikować, ponieważ pomimo informacji o dostępnych załącznikach, organizatorzy ich nie otrzymali.

- Przez brak załączników nie jestem w stanie odświeżyć sobie, w jakim kontekście niektóre z tych wypowiedzi mogły być wypowiedziane. Zdecydowanie nazywałem niektórych ekstremistami, pod tym się podpisuję. Dotyczyło to m.in. osób, które dehumanizują osoby LGBT, a są zapraszane do telewizji. Ale nie pamiętam, żebym kogokolwiek nazwał faszystą. Mogłem wspominać o tym, że takie organizacje jak Konfederacja, która chce, żeby osoby LGBT były zamykane w więzieniach, stosują metody faszystowskie. Takie wypowiedzi pamiętam - odnosi się Bartosz Staszewski do oskarżeń prezydenta miasta.

Moje wypowiedzi są mocne, ale zawsze na miejscu. Pod tym względem jestem ostrożny, bo sam wytoczyłem proces o zniesławienie, więc wiem, na czym to polega i jaka ostrożność jest tu potrzebna. Wychodzi na to, że ktoś z biura prezydenta miasta bardzo dogłębnie przejrzał mój prywatny profil, żeby móc te rzeczy wykorzystać. Używanie tego jako argumentu, żeby zakazać marszu jest niedorzeczne i nie na miejscu

- zaznacza aktywista.

Uzasadnienie prezydenta Krzysztofa Żuka na prośbę organizatorów wydarzenia analizują teraz adwokaci. Czas na złożenie zażalenia i odwołania od decyzji mają oni do środy do godziny 12.00. Potwierdzają jednak, że będą się starać w sądzie, aby Marsz Równości jednak się odbył.