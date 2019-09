Pomorskie: po awanturze mężczyzna zadał kilka ciosów nożem swojej 26-letniej partnerce

evi-ana pół godziny temu Oceniono 9 razy 9

Ale żadna konwencja antyprzemocowa nie jest potrzebna. Zresztą zgodnie z projektem pisu, przemoc domowa to powtarzające się działanie, czyli taki nożownik jak tutaj tylko "się wkurzył", ale w "normalnej rodzinie - chłopaka i dziewczyny". W końcu przemoc w rodzinie dotyka najczęściej kobiet i dzieci, czyli podmiotów bezwartościowych dla rządzących. W zeszłym roku ponad 400 kobiet w Polsce zginęło przez swoich partnerów, kogoś to obchodzi?

Zaatakowanej kobiecie życzę powrotu do zdrowia i spokojnego życia z dala od tego degenerata.