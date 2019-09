Nożownik na komendzie policji w Rybniku. Jest nagranie z ataku na recepcjonistkę

wichura godzinę temu Oceniono 4 razy 4

1) co się wszyscy czepiają dresika w czapce? Ma wpojoną na osiedlu jedną zasadę: od policji trzymać się z daleka. Ma już swoje z nią kłopoty - po to był na komendzie, po co mu więcej?

2) reakcja dyżurnego - mistrz! Bez zbędnych pytań i ceregieli, od razu działanie - bo sytuacja jednoznaczna. Tak powinien zachować się policjant,

3) a sprawca? Hmmm... Może szukał ciepłego lokum na zimę? To trochę przesadził - znajdzie na kilkanaście zim (włącznie z innymi porami roku).