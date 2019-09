"Skąd jesteś? Z Ukrainy?". Poszukiwani sprawcy brutalnego pobicia 19-latka. Kopali do nieprzytomności

Śląska policja relacjonuje, że do brutalnego pobicia 19-letniego studenta z Ukrainy doszło w sobotę 21 września między godziną 21 a 22 przy ulicy Rybnickiej w Parku Staromiejskim w Żorach. Jak wynika z relacji pobitego, został on zaatakowany przez pięcioosobową grupę młodych mężczyzn. Najpierw - jak przytacza Dziennik Zachodni - jeden z nich zapytał: "Skąd jesteś, z Ukrainy?". Kiedy 19-latek potwierdził, mężczyźni rzucili się na niego.

Nastolatek został skatowany przez pięciu sprawców do nieprzytomności.

Sprawcy bili i kopali po ciele 19-latka nawet wówczas, gdy leżał na ziemi i tracił przytomność. Niestety, kiedy się ocknął, przestępcy zbiegli z miejsca zdarzenia. Na szczęście pobitego, zakrwawionego nastolatka znaleźli dwaj inni mężczyźni, którzy zadzwonili na numer alarmowy i wezwali pogotowie

- relacjonuje śląska policja.

Pobity 19-latek został przewieziony do szpitala, gdzie przebywa do tej chwili. Policjanci z Żor zajmują się sprawą i szukają sprawców brutalnego pobicia. Zwracają się też z apelem o pomoc do wszystkich osób, które mogą pomóc w namierzeniu napastników.

Wszelkie informacje, w tym anonimowe, przyjmowane będą osobiście lub pod numerem tel. 32 47 88 281, 32 47 88 337, 32 47 88 200

- informują policjanci.