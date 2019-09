Dolnośląskie: Jednego dnia ukradł dwa razy ten sam samochód. Miał zakaz prowadzenia pojazdów

Do kradzieży czarnego jaguara doszło 13 września na Dolnym Śląsku, w niewielkiej wsi pod Bolesławcem. Pojazd zniknął spod prywatnej posesji. Policjantom udało się znaleźć samochód jeszcze tego samego dnia. Był zaparkowany przy drodze, niedaleko miejsca, z którego go skradziono. Mundurowi przekazali właścicielce samochód, jednak w chwili, gdy organizowała ona lawetę, przestępca po raz kolejny ukradł jej auto.

Dolnośląskie. Policja zatrzymała złodzieja samochodu. Mężczyzna siedział w skradzionym aucie

Sprawą kradzieży czarnego jaguara zajęli się kryminalni. Po kilku dniach ustalili, że może nim być 24-letni mężczyzna. Ich podejrzenia okazały się słuszne. Kiedy policjanci zlokalizowali pojazd, za jego kierownicą siedział wytypowany przez nich mężczyzna. W tej sytuacji przestępcy nie pozostało nic innego, jak przyznać się do winy. 24-latek potwierdził, że to on dwukrotnie ukradł jaguara. Usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Za swoje czyny odpowie przed sądem. Grozi mu kara 10 lat pozbawienia wolności.