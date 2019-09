Wronów: Napił się z butelki i stracił przytomność. Co wypił wędkarz? Są pierwsze ustalenia

Pod koniec sierpnia w miejscowości Wronów doszło do tragedii. Mężczyzna, który łowił tam ryby, napił się z cudzej butelki. Płyn poparzył mu drogi oddechowe, a wędkarz trafił do szpitala w stanie krytycznym. Policja ustaliła, co mogło znajdować się w butelce.

Fot. unsplash.com (zdjęcie ilustracyjne)