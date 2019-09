Biuro RPO bada sprawę zwolnionych z kurii pracownic. Sprawdzi, czy naruszono "prawa i wolności"

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przyjrzy się sprawie zwolnienia części pracownic biura prasowego Archidiecezji Krakowskiej. - Chodzi o to, by zbadać, czy w przypadku tych trzech osób, które zostały zwolnione, nie doszło do naruszenia praw i wolności. Innymi słowy, czy zwolnienia były zgodne z przepisami prawa pracy - mówi portalowi Gazeta.pl Lesław Nawacki, dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Biurze RPO.

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Michał Łepecki / Agencja Gazeta Otwórz galerię (4)