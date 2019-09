Wypadek na trasie S7 pod Grójcem. Z ciężarówki spadły samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna

deejay444 2 godziny temu Oceniono 6 razy 6

Fajnie że policja wrzuca zdjęcia, to przynajmniej wiadomo, że jeszcze istnieje. Bo na drogach ich nie uświadczysz. Regularnie ok raz w tygodniu przejeżdżam ok. 1000 km z Pomorza Zachodniego do Warszawy (oczywiście w dwie strony) i ostatni patrol widziałem ok. pół roku temu.

Na autostradzie, czy ekspresówce nie widziałem ich ani razu (!).

Ale wiadomo, są bardzo chorowici i często korzystają z L4...