Były prezydent Aleksander Kwaśniewski w Gazeta.pl: PiS ma w wyborach 42 proc. w garści

jedyny_times 2 godziny temu Oceniono 16 razy 10

Zastanawia mnie jak z tym żyją wyborcy pisu. Służba zdrowia jest na takim poziomie, że w 2015 czekało się na wizytę u specjalisty 2,5 miesiąca, teraz 4, ludzie umierają na SORAch, wszystkie afery Ziobro swoimi prokuratorami zamiata pod dywan, nikt nie wie, że Kuchciński sobie lata do domu za 60 tyś ( 1 lot) bez końca, że prezes NIK prowadzi w swojej kamienicy regularny burdel, nikt nie wie i Ziobro jest święty, kiedy pod nosem działa mu farma hejterska, że chronią biskupów co tuszowali pedofilię wśród księży, że niby sobie w ministerstwach obniżyli zarobki, a pod stołem dawali sobie drugie pensje, mieli oddać i oddało trzech do caritasu. , ze Morawiecki od biskupa kupuję za bezcen kawał ziemi i ukrywa to przepisując to na żonę, że Kaczyński sobie dzwoni do prezesa pekao, tamten dyma do niego i ustawiają sobie kredyt na wieżowce w centrum Warszawy. Jedzie facet samochodem, wali w niego limuzyna Szydłowej, po czym giną wszystkie nagrania z monitoringu i faceta udupiają. Pytanie do Was, wyborcy pisu, kto ma pociągnąć do odpowiedzialności tych ludzi, prokuratura Ziobry? Sami sobie zarzuty postawią? Służby, policja, prokuratura, wszystko mają w ręku. Naprawdę, chcecie władzy, której się nie da odsunąć, naprawdę chcecie żeby rządzili wami ludzie, którzy są ponad prawem i mogą robić wszystko co im się podoba, bo można im skoczyć? Tak jest teraz w Rosji.