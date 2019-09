Równonoc jesienna 2019. Rozpoczął się pierwszy dzień astronomicznej jesieni

Kolejna pora roku rozpoczyna się jak zawsze we wrześniu. W tym roku wyjątkowo pierwszy dzień jesieni kalendarzowej i astronomicznej wypada tego samego dnia, czyli w poniedziałek 23 września. Jesień potrwa trzy miesiące, a zakończy się w sobotę 21 grudnia, kiedy rozpocznie się kalendarzowa zima.

Pierwszy dzień jesieni - kiedy w tym roku wypada równonoc jesienna?

Równonoc jesienna wypada już w nocy z 22 na 23 września. Wtedy też promienie Słońca zaczynają padać prostopadle na równik oraz są styczne do powierzchni Ziemi przy biegunach. Podczas równonocy dzień oraz noc trwają tyle samo, czyli 12 godzin. Od 6:23 do 18:23 - to właśnie w tych godzinach przewidywany jest dziś wschód i zachód słońca.

Termin jesieni kalendarzowej wypada zawsze 23 września, a w tym roku dodatkowo jest to także data jesieni astronomicznej. Pory roku można określać także ze względu na kryterium termiczne określone w Polsce przez klimatologa Eugeniusza Romera. Jesień to okres, kiedy średnia dobowa temperatura wynosi od 5 do 15 stopni.

Dożynki, czyli Święto Plonów

Dawniej, pierwszy dzień jesieni obchodzony był bardzo uroczyście. W okolicach równonocy jesiennej organizowane są dożynki, czyli Święto Plonów związane z zakończeniem prac w polu i przygotowaniem się na zimę. W Polsce dożynki mają charakter świecki, religijny lub ludowy. Najbardziej popularne są dożynki na Jasnej Górze oraz tzw. dożynki prezydenckie odbywające się co roku w Spale. W przypadku dożynek religijnych rolnicy zbierają się, by podziękować Bogu i Matce Boskiej za udane żniwa oraz poprosić o dobre plony w nadchodzącym roku.

W przypadku dożynek świeckich i ludowych organizowane są zabawy i festyny, które mają być zakończeniem i nagrodą za ciężką pracę w polu. Tradycyjnie podczas imprez dożynkowych gospodarze otrzymują wieńce wykonane ze zbóż oraz kwiatów, a także bochenek chleba upieczony z mąki z ostatnich zbiorów.