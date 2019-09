Ukraińskie służby interesowały się klientami agencji na Podkarpaciu. Tak zeznali bracia R.

zigzaur pół godziny temu Oceniono 8 razy 8

W którymś dramacie Williama Shakespeare rozgniewany król krzyczy:

- Co robił nasz wywiad? Z kim pił? Z kim spał?



Seks, wóda i przekupstwo zawsze stanowiły podstawowe narzędzia pracy tajnych służb. Pomimo rozwoju technicznych środków szpiegowania istnieją tajemnice, które można poznać tylko metodami agenturalnymi. A to są najważniejsze tajemnice.



Czy Ukraina poważnie liczy się z tym, że pisuarska Wolska może chcieć wypisać POlskę z NATO i UE? Jeśli tak, to podejmie działania nawet metodą interwencji zbrojnej. Dokładnie to samo zrobi Litwa. Po stronie Niemiec będzie życzliwa neutralność.



No, chyba że zachodzi jeszcze inna sytuacja: ukraińskich szpiegów udawali szpiedzy innego państwa np, graniczącego z Ukrainą.