Ktoś celował laserem w załogę śmigłowca LPR. Lekarz ma poważnie uszkodzony wzrok

owca888 19 minut temu Oceniono 5 razy 5

Serdecznie współczuję, co za pętaki i debile.

I co tu się dziwić, że PISS ma takie notowania? Kiedy niejaki Stan Tymiński przeszedł do II tury wyborów prezydenckich, po czym przegrał, pomyślałam "Polacy są jednak mądrzy".

A należało raczej zadać sobie pytanie, dlaczego wszedł do II tury. Sądzę, że nie tylko ja się myliłam.