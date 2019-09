Gdańsk: 57-letni kierowca miał zamknąć autobus i molestować nastolatkę

dex_pl godzinę temu Oceniono 12 razy 6

Opis jakby chodziło o wielką obławę na nieznanego gwałciciela. A tu wystarczy telefon do firmy - właściciela autobusu - kto był kierowcą dnia XX o godzinie XX (ew. kurs z miasta A do miasta B). I masz wszystkie jego dane. Aż dziwię się, że w opisie nie ma opisu poszukiwań w bazie danych DNA - taki rozmach opisu. Opis pisany jak pean na cześć, a nie zwykły opis pracy policjantów.



"Sprawą zajęli się kryminalni, którzy zdobyli i przeanalizowali wiele informacji, dzięki którym wytypowali sprawcę tego przestępstwa. Na początku tygodnia zatrzymano 57-letniego mieszkańca powiatu brodnickiego.



Dzięki skutecznej pracy operacyjnej i procesowej policjanci zdobyli materiał dowodowy, który pozwolił prokuratorowi na przedstawienie mu zarzutów, które dotyczyły doprowadzenia przemocą nastolatki do innej czynności seksualnej oraz naruszenia nietykalności cielesnej."