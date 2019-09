Państwowy pogrzeb 22 ofiar terroru komunistycznego odnalezionych na 'Łączce'

lukasz_patrykus godzinę temu Oceniono 21 razy 17

chichotem historii jest to że tzw wyroki stalinowskie wydawali dziadkowie dzisiejszych Cenckiewiczów mężów opatrznościowych z IPNu (ile lat się mój dziadek AKowiec musiał przed tym sukinsynem ukrywać to tylko rodzina wie) czy kumple rodziców Kaczyńskiego - prawdziwego resortowego dziecka z czasów PRLu, a teraz nad tymi szczątkami leja krokodyle łzy i bajdurzą o jakiś "stalinistach" którzy się tu wzięli z Marsa chyba, no bo Polacy, katolicy, by do takich zbrodnie nie byli zdolni