Lubelska policja poszukuje zaginionej 42-latki. Wyszła z domu do pracy i do tej pory nie wróciła

Aneta Boreczek, 42-letnia mieszkanka Lublina, w piątek w południe wyszła z domu. Miała udać się do pracy, nigdy jednak do niej nie dotarła. Nie wróciła też do domu.

Z ustaleń policji wynika, że kobieta mogła wyjechać na Roztocze. Może przebywać na terenie powiatów zamojskiego lub tomaszowskiego - informuje lubelska policja.

Aneta Boreczek jest szczupłą blondynką o włosach średniej długości. W dniu zaginięcia kobieta ubrana była w kremową kurtkę do pasa, jasne dżinsy i różowe sportowe buty. Porusza się samochodem marki Toyota Corolla typu kombi koloru białego o numerze rejestracyjnym LU 6784G.

Ktokolwiek widział zaginioną 42-latkę lub posiada informacje mogące przyczynić się do jej odnalezienia, proszony jest o kontakt z Komisariatem III Policji w Lublinie pod nr tel. (81) 535-58 -00, KMP w Zamościu (84) 677-14-17, KPP w Tomaszowie Lubelskim (84) 664-82-10 lub najbliższą jednostką Policji.