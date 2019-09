Do oczyszczalni ścieków "Czajka" trafiały osady również z innych warszawskich oczyszczalni

polakadam godzinę temu Oceniono 10 razy -4

Osady z oczyszczalni to cenny nawóz . Zalecany do stosowania przez państwo. Uważa się nawet że ich spalanie to marnotrawstwo.

Oczyszczalnia ścieków w Mokrej Prawej chce przekazać rolnikom z woj. łódzkiego osad, który może być stosowany na polach zamiast tradycyjnego nawożenia.Osad od wielu lat jest systematycznie badany pod względem wartości nawozowej, zawartości metali ciężkich oraz stanu sanitarnego. Wyniki badań wykazały, że posiada cechy nawozu organiczno-mineralnego i świetnie nadaje się do nawożenia gleb, szczególnie pod uprawy zbożowe (zgodnie z art. 96 ustawy o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21)). Poza tym spełnia wymagania stawiane komunalnym osadom ściekowym (kod: 190805) przeznaczonym do stosowania w rolnictwie, które zostały określone w ustawie. A jakie są korzyści z zastosowania osadów ściekowych? Jest ich wiele: poprawa struktury gleby: porowatość, przepuszczalność, poprawa zdolności do zatrzymywania aplikowanych nawozów mineralnych, poprawa zdolności do zatrzymywania wody, wzbogacenie humusowej struktury gleby o składniki biomasy i substancje pokarmowe: azot, fosfor, potas, wapń, magnez i mikroelementy, poprawa plonowania roślin, zastąpienie nawożenia nawozami mineralnymi oraz wapnowania gleby.

Osady z Czajki wykorzystywano na uprawy leśne gdzie normy są łagodniejsze niż w rolnictwie.