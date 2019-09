Kreatywny kierowca ciężarówki wpadł w Gorzowie Wlk. Za złamanie przepisów dostał mandat 20 tys. zł

polakadam godzinę temu Oceniono 8 razy 4

Wędrujący szaman, który chce „wypędzić złego ducha Putina z Kremla”, został aresztowany na Syberii przez zbrojną policję.

Aleksander Gabyshev przeszedł około 1 700 mil od odległego miasta Jakuck w kierunku Moskwy, przyciągając ekscentryczną grupę akolitów i pojawiając się na rzadkich protestach w regionalnych rosyjskich miastach, przed aresztowaniem w czwartek.

Marsz Gabysheva w całym kraju stał się ciekawostką online, ponieważ gniew z powodu wadliwych wyborów wywołał największe protesty w stolicy Rosji od lat . Aresztowanie jego kierowcy w mieście Ułan-Ude pomogło zainicjować demonstrację setek osób, a setki innych przybyło, by usłyszeć, jak przemawia w mieście Chita.

W ciągu sześciu miesięcy w drodze Gabyshev był śledzony przez reporterów.

„Bóg powiedział mi, żebym to zrobił, natura powiedziała mi, żebym to zrobił”, powiedział Gabyshev we wczesnym wywiadzie, ogłaszając swoją chęć przeprowadzenia egzorcyzmów na Putinie. „Po tym Rosja będzie wolna”.

W trakcie podróży wokół Gabysheva powstała zgrana grupa doradców i obrońców, wzmacniając spekulacje, że stworzył coś kultowego.

Podróż Gabysheva zakończyła się w czwartek, gdy funkcjonariusze organów ścigania zaatakowali jego obóz namiotowy na autostradzie M-53.

Nie jest jasne, jakie prawa złamał szaman.

Amnesty International wezwała do uwolnienia Gabysheva i opisała aresztowanie jako „brutalne stłumienie praw człowieka”, które naruszyło jego prawo do wolności religijnej.

