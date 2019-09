Okręt "Ślązak" budowano przez 18 lat. Nadal nie trafił do służby, za to wykryto w nim usterki

Okręt "Ślązak" budowany jest już 18 lat. Jego całkowity koszt szacowany jest na 1,170 mld zł. Pomimo wielu lat i pieniędzy poświęconych na jego przygotowanie, nadal nie trafił do służby. I to wbrew zapowiedziom Mariusza Błaszczaka, że stanie się to najprawdopodobniej w marcu 2019 roku. Zamiast tego w okręcie wykryto usterki.

REKLAMA

Usterki w "Ślązaku" wykryto po 18 latach pracy nad okrętem

Jak wynika z informacji przekazanej przez MON "Rzeczpospolitej", "w efekcie przeprowadzanych prób zdiagnozowane zostały m.in. usterki w układzie napędowym oraz systemie klimatyzacji i wentylacji".

"Do realizacji pozostało jeszcze dokończenie sprawdzeń infrastruktury i systemów odpowiedzialnych za współpracę ze śmigłowcem, próby systemu RAS oraz weryfikacja poprawności funkcjonowania układu napędowego po przeprowadzonych czynnościach serwisowych" - dodał resort i podkreślił, że nie jest w stanie określić, kiedy ostatecznie okręt trafi do Marynarki Wojennej RP. Przypomniał jednak, że zgodnie z umową ostateczne zakończenie budowy "Ślązaka" zostało określone na 2020 rok.

Jak zaznaczył kpt. Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia, wszystkie usterki zostały usunięte w lipcu i w sierpniu. - Spodziewamy się w IV kwartale tego roku przekazania jednostki użytkownikowi - przekazał.

"Ślązak" miał być jednostką wielozadaniową, będzie okrętem patrolowym

Okręt "Ślązak" budowany przez 18 lat w myśl planów Leszka Millera miał być korweta wielozadaniową. Ostatecznie jednak wprowadzono zmiany i wyposażono go w tańszy sprzęt, przez co będzie pełnił funkcję okrętu patrolowego.

"Ślązak" ma 95 m długości i 13 m szerokości, a także 1800 t wyporności. Jest wyposażony m.in. w cztery wyrzutnie pocisków krótkiego zasięgu oraz cztery wielkokalibrowe karabiny maszynowe.