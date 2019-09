Rabka-Zdrój. 82-latek potrącił na chodniku kobietę z dzieckiem. Zostali przygnieceni do ściany budynku

jeszw godzinę temu Oceniono 16 razy 14

Łącząć dwie ścierające się tu opcje co do sprawców wypadków starszych i najmłodszych, powiem tak: Zbliżam się do 70. I, jestem - jak mi się wydaje - jeszcze dość sprawny ale moim zdaniem, dla dobra wszystkich, kierowcy 70+, powinni podlegać badaniom zawsze gdy spowodują wykroczenie za conajmniej 10 punktów. Młodsi (do 25 l.) powinni w takiej sytuacji przechodzić badanie psychologiczne.