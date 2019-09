Od grudnia w Warszawie nie działa spalarnia osadów, jest zawiadomienie do CBA. "To manipulacje"

pieknyinaczej godzinę temu Oceniono 20 razy 10

Niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego zawiadomienie skierowano do CBA???

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska złożył do CBA zawiadomienie w sprawie niesprawnej spalarni osadów na terenie oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie...

Co Centralne Biuro Antykorupcyjne może wiedzieć o zasadach i procedurach działanie spalarni osadów ściekowych ???????

Takich zawiadomień jest mnóstwo a i CBA zajmuje się de facto sprawami którymi powinno się zajmować CBŚ !!!!! Jak sprawa nie dotyczy korupcji to CBA powinno skierować petenta do odpowiedniego organu.