Prognoza pogody na tydzień [23-29 września]. Będzie cieplej: miejscami powyżej 20 stopni

Według wstępnych prognoz nadchodzący tydzień będzie cieplejszy, niż miało to miejsce w ostatnich dniach. W niektórych regionach temperatura przekroczy 20 stopni.

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środa. Pochmurny i deszczowy początek tygodnia

Dziś najchłodniejszy dzień z temperaturą maksymalną do 17 stopni czeka mieszkańców województwa podlaskiego i lubelskiego. Z kolei najwyższą temperaturę pokażą termometry w Łodzi, gdzie ma być około 22 stopni. W poniedziałek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim, a duże w pozostałych regionach. Deszcz będzie padał na krańcach zachodnich kraju. Na więcej opadów musimy przygotować się już we wtorek - bez deszczu będzie jedynie w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim. W środę ponownie bardzo duże zachmurzenie oraz deszcz tym razem już w całej Polsce. We wtorek temperatury będą wahać się od 14 stopni w Białymstoku do maksymalnie 19 stopni w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim. W środę najchłodniej będzie w Warszawie, Białymstoku i Kielcach, gdzie zapowiadanych jest maksymalnie 11 stopni. W pozostałych regionach 12-14 stopni.

Prognoza pogody na czwartek i piątek. Od czwartku zacznie się robić cieplej

Trochę cieplej zacznie robić się już w czwartek. Chociaż w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i świętokrzyskim będzie maksymalnie 14-15 stopni, to na zachodzie zacznie się robić cieplej. Najwyższa temperatura tego dnia zapowiadana jest w Łodzi, gdzie będzie 21 stopni. W pozostałych regionach 17-19 stopni. W czwartek deszcz prognozowany jest w województwach lubuskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim. W pozostałych województwach duże rozpogodzenia. W piątek deszcz pojawi się na wschodzie kraju: w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Krakowie. W pozostałych regionach rozpogodzenia. Temperatury maksymalne dla Polski wyniosą 17-21 stopni.

Pogoda na weekend. Zmienna pogoda na koniec tygodnia

W sobotę czeka nas najładniejszy dzień tego tygodnia. Deszcz będzie padał jedynie w Krakowie. W pozostałych województwach niemal bezchmurne niebo i dużo słońca. Korzystna będzie również temperatura. Meteorolodzy przewidują maksymalnie od 18 do 21 stopni. W niedzielę duże zachmurzenie prognozowane jest w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i lubuskim. W centrum i na południu możemy liczyć na większe rozpogodzenia. W ostatni dzień tygodnia przewidywane są temperatury maksymalne od 17 stopni na północy do 20 stopni na południu Polski.

