Lubelskie: 89-latka obroniła się przed napastnikiem, który chciał ukraść jej telefon

Do zdarzenia doszło w ubiegły wtorek, 17 września. 89-letnia kobieta, która zadzwoniła na policję, poinformowała dyżurnego, że zaatakował ją znany jej mężczyzna, który chciał odebrać jej telefon o wartości 60 zł. Z informacji przekazanych przez seniorkę wynikało, że udało się jej obronić, a napastnik uciekł.

Lubelskie: Chciał ukraść telefon, może spędzić w więzieniu nawet 12 lat

Policja zatrzymała sprawcę jeszcze tego samego dnia. Okazał się nim 52-letni mieszkaniec gminy Ruda Huta. Podczas zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy. Wczoraj doprowadzono go do prokuratury. Za próbę rozboju 52-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat.