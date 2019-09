Katastrofa w kopalni Mysłowice-Wesoła. Policja zatrzymała czterech mężczyzn. Usłyszeli zarzuty

W katastrofie w kopalni Mysłowice-Wesoła zginęło pięciu górników, a 26 zostało rannych. W 2014 roku na głębokości kilkuset metrów w mysłowickiej kopalni doszło do zapalenia metanu. We wtorek 17 września funkcjonariusze policji z Katowic zatrzymali byłych przedstawicieli ścisłego kierownictwa wyższego dozoru górniczego kopalni Mysłowice-Wesoła. To mężczyźni w wieku 43-53 lat. Są oni podejrzani o sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu ludzi oraz spowodowanie strat materialnych wynoszących blisko 170 mln złotych.

REKLAMA

Katastrofa w kopalni węgla kamiennego Mysłowice-Wesoła

Przypomnijmy, że do zapalenia metanu w kopalni węgla kamiennego Mysłowice-Wesoła doszło 6 października 2014 roku po godz. 20. Na skutek tego zdarzenia jeden górnik zginął na miejscu, czterech w wyniku odniesionych obrażeń zmarło w szpitalach, a 26 zostało rannych (w tym 18 ciężko). Śledztwo w sprawie wypadku zbiorowego wszczęła Prokuratura Okręgowa w Katowicach. W ciągu pięciu lat przesłuchano prawie 200 osób, wykonano oględziny miejsca zdarzenia i kopie binarne systemów kopalnianych, zabezpieczono także niezbędną dokumentację oraz urządzenia pomiarowe. "Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie obejmuje kilkanaście tomów akt. Kluczowym dowodem w postępowaniu była przekazana w maju, szczegółowa opinia biegłych z zakresu górnictwa i geologii" - pisze Policja Śląska.