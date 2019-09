Kraków: American Airlines przeprasza za kontrowersyjny spot reklamowy

Amerykańskie linie lotnicze American Airlines przesłały do krakowskiego magistratu list z przeprosinami adresowany do Jacka Majchrowskiego oraz do mieszkańców Krakowa. Sprawa dotyczy kontrowersyjnego spotu reklamowego, który miał promować nowe połączenie lotnicze z Krakowa do Chicago.

Fot. Wilfredo Lee / AP Photo Otwórz galerię (3)