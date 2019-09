83-latek zmarł na ulicy, lekarz z przychodni miał zwlekać z pomocą. Kierownik placówki zaprzecza

einazar 21 minut temu Oceniono 4 razy 2

zbliża się październik, na październik lekarze zapowiadają strajk, to trzeba. na nich zacząć szczuć

- a to zwlekał, a to zaszyli narzędzie, a to dwulatka bez pomocy za to z sepsą.... ciągle coś

i taki suweren oraz gorszy sort, czyta, słucha i koduje - lekarze to zuo a chcą podwyżek.... dziwię się tylko, że gazeta bierze udział w tej nagonce. :/

czyżby już weszło pis rozporządzenie o tym kto może a kto nie może być dziennikarzem i trzeba słuchać „wadzy”?